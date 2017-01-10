logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

СМИ: данные о причастности к атаке в Стамбуле гражданина Киргизии не подтвердились

Цветы у ночного клуба в Стамбуле. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 14:26 Обновлено 21:05
Рубрика: За рубежом

Гражданин Киргизии, фотография паспорта которого была распространена в турецких СМИ, не имеет отношения к террористическому акту в стамбульском клубе, заявили в киргизском Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ).

"Гражданин республики Лакхе Машрапов был допрошен по прибытии в Кыргызстан. Доказательств его причастности к теракту нет. Он был отпущен после допроса, но проверка продолжается", - сообщил "Интерфаксу" во вторник официальный представитель ГКНБ Киргизии Рахат Сулайманов.

"Представители ГКНБ находятся в постоянном контакте с турецкими коллегами", - сказал также Сулайманов.

Со своей стороны, начальник районного отдела внутренних дел Кара-Сууйского района (Ошская область, юг Киргизии) Башкур Абдыкалыков сообщил "Интерфаксу", что Машрапов оказался похож на фоторобот разыскиваемого террориста. "По словам Машрапова в аэропорту в Стамбуле его сняв с самолета, допросили правоохранительные органы Турции. Убедившись в непричастности, отпустили. Самолет, на котором он должен был лететь из Стамбула в Бишкек, задержали на час", - отметил он.

Лакхе Машрапов является уроженцем города Кара-Суу. Он прилетел из Турции в Бишкек 3 декабря в 07:00 (04:00 по Москве) утра по местному времени, затем вылетел в Ош.

По сообщению турецкой газеты Hurriyet, правоохранительные органы Турции считают, что террористический акт мог совершить выходец из стран Средней Азии - Узбекистана либо Киргизии.

Ранее агентство EFE со ссылкой на один из турецких телеканалов, сообщало, что совершивший теракт в ночном клубе Стамбула - выходец из Киргизии.

В МИД Киргизии проверяют эту информацию, однако причастность к теракту киргизского гражданина считают маловероятной. Представители киргизского посольства в Анкаре сообщили "Интерфаксу", что отправили официальный запрос властям и правоохранительным органам Турции.

Жертвами теракта в ночном клубе Reina стали 39 человек, среди них 25 иностранцев, в том числе гражданка России Нурана Гасанова. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Надежда Берсенёва
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 03.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
На первом этапе админреформы почти 80% самоуправлений договорились об объединении
 foto
В этом году снова изменится формат госэкзамена по математике
 foto
Исследование: Горхолл - лучшее место для строительства международного конференц-зала

Зарубежные новости

foto
В Россию не пустили несколько автобусов Lux Express из Финляндии
 foto
Не менее 39 человек погибли в ходе нападения на ночной клуб в Стамбуле
 foto
Российские и европейские парламентарии, включая Яну Тоом, встретились с Асадом