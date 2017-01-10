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СМИ: исполнителем теракта в стамбульском ночном клубе оказался гражданин Киргизии

Цветы у ночного клуба в Стамбуле. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 14:26
Рубрика: За рубежом

Правоохранительные органы Турции установили личность подозреваемого в совершении теракта в стамбульском ночном клубе Reina в новогоднюю ночь. Предполагается, что нападавшим является 28-летний гражданин Киргизии Яхья Машрапов (Iakhe Mashrapov). Изображение паспорта на его имя продемонстрировали в эфире турецкого государственного телеканала TRT World.

Документ был выдан 21 октября 2016 года Государственной регистрационной службой Киргизии. Официально данная информация пока не подтверждалась, передает Лента.

Также в социальных сетях появилось видео, на котором, как предполагается, запечатлен Машрапов.

Исполнитель теракта в настоящее время находится на свободе. Силовики продолжают искать его. Спецоперация по поимке преступника, проведенная в ночь на 2 января в стамбульском районе Зейтинбурну, оказалась безрезультатной.

Турецкая полиция высказывала предположения, что террористом может быть гражданин Узбекистана или Киргизии. В Бишкеке, как сообщал "Интерфакс", усомнились в этом, но начали проверять данную информацию.

Жертвами теракта в ночном клубе Reina стали 39 человек, среди них 25 иностранцев, в том числе гражданка России Нурана Гасанова. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Надежда Берсенёва
Редактор

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