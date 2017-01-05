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Предварительные данные экспертиз о причинах катастрофы Ту-154 под Сочи рассчитывают получить после Нового года

Операция по обнаружению жертв авиакатастрофы и обломков самолета Ту-154 Минобороны РФ, потерпевшего крушение 25 декабря над Черным морем. Фото: ТАСС/AFP/Reuters/Scanpix
Cегодня 19:24
Рубрика: За рубежом

Предварительные данные о причинах крушения самолета Ту-154 под Сочи могут быть получены не раньше января 2017 года, сообщил 29 декабря министр транспорта РФ Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию этой авиакатастрофы.

"Очевидно, что была внештатная работа техники, чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам. Предварительные данные экспертиз могут быть получены уже в январе 2017 года", - цитирует Соколова ТАСС.

При этом он заявил, что "версия теракта не отметается, но не рассматривается как основная", передает "Интерфакс". Соколов рассказал, что со дна Черного моря подняты более 230 фрагментов тел погибших, 13 крупных и почти две тысячи мелких обломков самолета. Он добавил, что район катастрофы обследован полностью и "все, что связано с крушением" и выяснением причин катастрофы, уже поднято, передает newsru.com.

В этот же день начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов сообщил на пресс-конференции в Москве, что версия теракта на борту Ту-154 не исключается. "Кроме взрыва, на борту могло быть какое-то механическое воздействие. Не обязательно теракт был связан со взрывом", - сказал он, подчеркнув, что версия теракта не рассматривается в числе основных. Байнетов сообщил, что следов пожара или взрыва на телах погибших пассажиров Ту-154 и фрагментах самолета не обнаружено.

По его словам, в начале работы комиссии по расследованию катастрофы было более 15 версий катастрофы, но после анализа поднятых со дна бортовых самописцев "осталось где-то вполовину меньше", хотя "приоритетной нет". Версии "стандартные: человеческий фактор, отказ авиационной техники, внешние факторы - сдвиг ветра и орнитологический", перечислил представитель Минобороны.

Байнетов отметил, что несмотря на завершение основной фазы поисковой операции на месте катастрофы, работы в Черном море продолжаются, для окончательных выводов нужны дополнительные фрагменты самолета. Комиссия по расследованию катастрофы рассчитывает найти причину трагедии в течение месяца, добавил он.

Как подчеркивают в Минобороны РФ, делать выводы, пока не будет собрана вся информация, преждевременно, но анализ данных с регистратора сузил круг версий причин катастрофы. Расшифровка позволила предположить несинхронный выпуск закрылков или несвоевременные действия экипажа. И вероятной причиной крушения Ту-154 уже назвали сочетание человеческого фактора и технической неисправности.

Ранее источник "Интерфакса" в центре ВВС Минобороны сообщил, что анализ показаний самописца подтверждает версию об ошибке пилотирования. В оперативном штабе на месте ЧС рассказали, что, по предварительным данным, причиной крушения послужило сваливание при недостаточной для взлета подъемной силе крыла. На борту якобы рассогласованно сработали закрылки, и в результате их невыхода подъемная сила лайнера была потеряна и скорость была недостаточной для набора высоты. А усугубили нештатную ситуацию, созданную закрылками, якобы пилоты, которые пытались компенсировать пикирующий момент и чрезмерно задрали нос самолета.

Пока по факту крушения самолета СК РФ расследует уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").

Ту-154, летевший в Сирию, потерпел крушение в минувшее воскресенье, 25 декабря. На борту самолета находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять сотрудников СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, два федеральных чиновника.

Надежда Берсенёва
Редактор

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