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США отказались от безоговорочной поддержки принципа "двух государств для двух народов" в палестино-израильском конфликте

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (слева) и президент США Дональд Трамп. Фото: SIPA/Scanpix
Cегодня 14:37
Рубрика: За рубежом

Президент США Дональд Трамп отказался от многолетней американской позиции по палестино-израильскому конфликту, предусматривавшей создание "двух государств для двух народов".

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп пообещал, что добьется заключения "великого" мирного договора, но подчеркнул, что для этого обе стороны конфликта должны пойти на компромисс, сообщила в четверг, 16 февраля, Русская служба Би-би-си.

Трамп также попросил Нетаньяху "немного притормозить" со строительством новых поселений на палестинских землях.

"Два государства для двух народов" — это задекларированная цель лидеров Израиля и Палестинской автономии, а также международного сообщества. Суть этого подхода в том, что давний конфликт между израильтянами и палестинцами должен завершиться созданием независимого палестинского государства в границах линии прекращения огня 1967 года на Западном берегу, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Это государство должно по замыслу мирно сосуществовать с Израилем.

ООН, Лига арабских государств, Евросоюз, Россия и, до недавнего времени, США неизменно подтверждали приверженность этому плану.

"Я смотрю на два и на одно государство, - признался Трамп. - И мне нравится больше то, которое подходит обеим сторонам. Мне очень даже нравится то, которое подходит обеим сторонам. Мне подходит любой вариант, Я даже какое-то время думал, что два государства - это самый легкий выход. Но честно говоря, если Биби [Беньямин Нетаньяху] и палестинцы, если Израиль и палестинцы будут довольны, то и я буду доволен государством, которое им больше нравится".

В конечном счете, по словам американского президента, достижение мирного договора — это дело двух конфликтующих сторон.

Отступление Дональда Трампа от долголетней политики Белого дома, которой придерживались и республиканцы, и демократы, вызвала сильную озабоченность у палестинцев, которые призвали новую администрацию не отказываться от задачи по созданию независимого палестинского государства.

Андрей Крашевский
Редактор

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