Сирийская армия заявила о полном освобождении Алеппо
Город Алеппо освобожден от бандформирований и находится под полным контролем сирийской армии.
С таким заявлением выступило командование вооруженными силами САР. Его текст передала в эфире телестанция Al Ekhbariya, сообщает ТАСС.
"Победа в Алеппо является важным переломным моментом в войне против терроризма", - указывается в заявлении.
Ранее в четверг сообщалось о том, что последняя колонна машин с боевиками и их семьями покинула восточные кварталы города. В ближайшее время саперы начнут разминирование районов.
Согласно достигнутым договоренностям, вывод из Алеппо боевиков шел параллельно с эвакуацией шиитов из осажденных экстремистами районов города Идлиб.
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