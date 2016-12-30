Меркель потребовала ускорить депортацию тунисских нелегалов из Германии

Ангела Меркель Фото: AFP/Scanpix

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с президентом Туниса Беджи Каид эс-Себси заявила о необходимости ускорить процесс депортации граждан этой страны, которым было отказано в предоставлении убежища в ФРГ, сообщает в пятницу газета Bild.

По ее словам, возвращение тунисцев на родину должно быть существенно ускорено, и число депортированных будет расти, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что уроженец Туниса Анис Амри, подозреваемый в организации теракта на рождественсской ярмарке в Берлине, был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов Италии близ одного из вокзалов Милана после того, как сотрудники полиции остановили подозреваемого для проверки документов.

Меркель также заявила, что издала указ о проведении широкомасштабной проверки системы безопасности страны, которая подверглась критике, в том числе из-за того, что ордер на розыск Амри был выдан с задержкой в два дня, а самого тунисца должны были выслать из ФРГ уже давно. При этом власти заявляли, что Амри находился под наблюдением спецслужб, будучи подозреваемым в подготовке теракта.

"Дело Амри вызывает вопросы, вопросы не только связанные с его преступлением, но и со временем, предшествовавшим ему, с тех пор, как он приехал в Германию из Италии в июле 2015 года", - пояснила канцлер. Меркель распорядилась, чтобы главы МВД и Минюста на федеральном и региональном уровнях "проанализировали каждый аспект этого дела и представили как можно скорее свои выводы", чтобы необходимые реформы были согласованы и немедленно проведены.

Как сообщалось, вечером 19 декабря в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц 12 человек погибли и около 50 пострадали. Ответственность за него взяла на себя запрещенная в России группировка ИГ.