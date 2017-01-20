Союз музеев России: передача Исаакиевского собора церкви приведет к уничтожению музея

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Передача Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) приведет к ликвидации одного из самых успешных музеев России, говорится в заявлении Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, опубликованном на сайте Союза музеев России.

Музей в Исаакиевском соборе, подчеркивается в заявлении, имеет особое значение, в том числе, и как памятник подвигу музейных работников во время блокады Ленинграда, передает Meduza.io.

Исаакиевский собор в последние годы, говорится в обращении, считался одним из лучших примеров взаимодействия РПЦ и музеев. Исаакиевский собор входил в число наиболее посещаемых музеев России, одновременно в нем только за 2016 год были проведены более 640 богослужений.

При этом, подчеркивают авторы обращения, на одну службу в среднем приходит менее 30 человек, а общее количество верующих, пришедших на службы, составляет менее 1% от всех посетителей собора.

"Невозможно не задать вопрос, ради чего уничтожается музей? В том, что уничтожается, — сомнений нет, так как работа любого музея — это работа его коллектива, а понятно, что далеко не все сотрудники государственного учреждения культуры готовы стать работниками религиозной организации", – отмечает Союз музеев России.

10 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что Исаакиевский собор будет передан в пользование РПЦ, но сохранит музейные функции. В Минкультуры, в свою очередь, заявили, что передача Исаакиевского собора РПЦ фактически означает ликвидацию музея.

Собор, как говорится в распоряжении комитета имущественных отношений Петербурга, будет предан РПЦ в безвозмездное пользование сроком на 49 лет. Подписать договор с РПЦ о передаче собора планируется не позднее конца 2018 года.

Решение передать Исаакиевский собор РПЦ вызвало протесты со стороны многих жителей как в Санкт-Петербурге, так и за его пределами. Петиция на сайте Change.org с просьбой остановить передачу Исаакиевского собора РПЦ набрала к утру 13 января более 155 000 подписей.

На 13 января в Санкт-Петербурге намечена акция протеста против передачи Исаакиевского собора церкви.