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СМИ: ЦРУ установило личности россиян, передававших хакерские материалы Wikileaks

Иллюстративная фотография Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 17:36
Рубрика: За рубежом

ЦРУ установило личности российских чиновников, которые передали организацию Wikileaks компрометирующие материалы, похищенные хакерами с компьютеров Национального комитета Демократической партии и руководителей Демократической партии.

Об этом в пятницу, 6 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники в американских разведслужбах.

По их сведениям, ЦРУ и другие разведслужбы пришли к выводу, что российское руководство сначало хотело дискредитировать американский избирательный процесс, а с начала октября пыталось способствовать избранию Дональда Трампа президентом США.

Согласно секретному докладу спецслужб, представленному в четверг президенту США Бараку Обаме, материалы хакеров передавались для публикации по указанию президента России Владимира Путина.

В пятницу с докладом должны ознакомить избранного президента США Дональда Трампа, который ранее неоднократно выражал сомнение в том, что именно Россия стоит за кибератаками.

В России обвинения категорически отрицаются. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж также подтвердил, что материалы были им получены не из России.

В докладе также утверждается, что перехваченные сообщения и беседы высокопоставленных российских чиновников указывают на то, что они знали о хакерской кампании и радовались победе Трампа на выборах.

Некоторые детали секретного доклада были опубликованы в четверг телекомпанией NBC. Это вызвало резкую критику Трампа, усомнившегося в мотивах публикации. "Откуда NBC получила эксклюзивную возможность заглянуть в сверхсекретный доклад, представленный Обаме? Кто дал им этот доклад и зачем? Политика", - написал избранный президент США в Twitter.

Андрей Крашевский
Редактор

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