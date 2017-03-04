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Трамп призвал своих сторонников провести демонстрацию в ответ на акции протеста

Дональд Трамп на митинге в штате Флорида. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 17:44
Рубрика: За рубежом

Президент США Дональд Трамп предложил своим сторонникам провести собственную демонстрацию в ответ на многочисленные акции протеста против нового главы Белого дома.

"Может быть, миллионам людей, которые голосовали за то, чтобы снова сделать Америку великой, следует провести собственный митинг. Он будет самым большим из них всех!", - написал Трамп в субботу на своей странице в соцсети Twitter, где число его подписчиков в настоящее время составляет 25,5 млн человек.

В другой публикации в Twitter он также заявил об "огромном оптимизме" по поводу будущего американской экономики и рынка труда, упомянув, что промышленный индекс Dow Jones 11-й раз подряд закрывается на рекордной отметке, и пообещав в скором времени резкое сокращение налогов и госрегулирования.

Накануне Трамп подписал указ о создании в каждом федеральном агентстве специального отдела, ответственного за отмену обременительных для предприятий и устаревших постановлений. Подписанный им ранее указ обязывает все государственные учреждения отменять не менее двух старых регулирующих постановлений при принятии одного нового.

Президент США также в очередной раз обрушился с критикой на средства массовой информации, которых он обвиняет в чрезмерно негативном освещении своей политики. "Распространяющие фейковые новости СМИ сознательно не говорят правду. Огромная опасность для нашей страны. Провальная [газета] New York Times превратилась в посмешище, как и [телекомпания] CNN. Печально!", - написал Трамп в Twitter.

Опросы общественного мнения показывают, что население США доверяет словам Трампа больше, чем информации СМИ. Так, согласно проведенному 8 февраля опросу Emerson College, в правдивость нынешнего президента США верят 49% респондентов, а в правдивость освещающих его деятельность СМИ - 39%. Аналогичный опрос Fox News за 17 февраля показал результат 45 против 42% в пользу Трампа.

По его словам, СМИ также не сообщили, что госдолг США сократился на 12 миллиардов долларов за первый месяц его президентства, в то время как в первый месяц пребывания Барака Обамы на посту президента долг увеличился на 200 млрд долларов.

Как отмечает издание The Hill, речь вероятно идет о ежедневной статистике госдолга, публикуемой министерством финансов США, а Трамп написал об этом в Twitter менее чем через час после того, как об этом сказал в эфире телекомпании Fox News бывший кандидат в президенты США Герман Кейн. Публикации Трампа в Twitter часто появляются после освещения тех или иных событий на телевидении.

Андрей Крашевский
Редактор

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