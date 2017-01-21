Президент Финляндии Ниинистё намерен в этом году встретиться с президентом РФ Путиным не менее двух раз
Как сказал президент Финляндии Саули Ниинистё, Владимир Путин, вероятно, прибудет в Финляндию летом.
Президент Саули Ниинистё в передаче Ykkösaamu заявил, что в этом году он встретится с президентом России Владимиром Путиным как минимум два раза, передает Yle.
Одна из встреч пройдет в Финляндии, а другая в России. Как сказал финский президент, приезд Путина в Финляндию состоится, по всей вероятности, летом.
"Надо помнить, что я встречаюсь с ним ежегодно, и я встречусь с ним и в России в этом году", - отметил Ниинистё.
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