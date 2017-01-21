Президент Финляндии Ниинистё намерен в этом году встретиться с президентом РФ Путиным не менее двух раз

Ниинистё и Путин на встрече в Финляндии в июле 2016 года. Фото: TASS/Scanpix

Президент Саули Ниинистё в передаче Ykkösaamu заявил, что в этом году он встретится с президентом России Владимиром Путиным как минимум два раза, передает Yle.

Одна из встреч пройдет в Финляндии, а другая в России. Как сказал финский президент, приезд Путина в Финляндию состоится, по всей вероятности, летом.

"Надо помнить, что я встречаюсь с ним ежегодно, и я встречусь с ним и в России в этом году", - отметил Ниинистё.