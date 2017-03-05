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Российский оппозиционер Ильдар Дадин вышел на свободу

Ильдар Дадин на митинге в 2014 году. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 10:55
Рубрика: За рубежом

В воскресенье, 26 февраля, российский оппозиционный активист Ильдар Дадин покинул исправительную колонию Рубцовска в Алтайском крае.

Решение президиума Верховного суда России об отмене приговора активисту, осужденному на 2,5 года лишения свободы за неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий, было вынесено в минувшую среду и вступило в силу немедленно. Однако все это время Дадин по-прежнему находился в колонии - как объясняла тюремная администрация, из-за отсутствия официальной бумаги из Верховного суда, передает Русская служба "Би-би-си".

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию до 27 февраля дать ответ по жалобе защиты Ильдара Данина на незаконное удержание его под стражей, сообщила адвокат активиста Ксения Костромина.

Дадин был первым россиянином, осужденным по новой статье УК 212.1 о неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий. В декабре 2015 года Басманный районный суд Москвы приговорил его к трём годам лишения свободы. Затем в апелляционной инстанции наказание было смягчено на полгода.

Дадин не признавал свою вину. Его адвокаты оспорили законность статьи в Конституционном суде. КС постановил, что приговор, вынесенный Дадину, подлежит пересмотру, хотя сама статья и не противоречит основному закону страны.

Дело Ильдара Дадина получило международную известность из-за скандала с пытками. Попав в колонию №7 в Карелии, Дадин заявил, что его пытают. Федеральная служба исполнения наказаний России отрицала эти обвинения. Несмотря на это, осужденного перевели в другое исправительное учреждение. Срок заключения Дадина истекал в июле 2017 года.

Виктор Сольц
Редактор

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