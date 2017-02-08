ЕСПЧ оштрафовал РФ за использование металлических клеток для содержания подсудимых в суде

Обвиненный в получении крупной взятки бывший губернатор Кировской области Никита Белых в Басманном суде Москвы. Фото: TASS/Scanpix

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) наложил штраф на Россию за содержание подсудимых в металлической клетке в зале суда.

Соответствующий вердикт, опубликованный на сайте суда, был вынесен по иску, поданному тремя гражданами РФ. Они посчитали, что их содержание в клетке во время слушаний было унизительным и нарушало их гражданские права, сообщило в среду, 1 февраля, агентство ТАСС.

ЕСПЧ встал на сторону подавших иск, сочтя их аргументы убедительными. Суд посчитал, что российские власти нарушили статью 3 Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает пытки, негуманное или унизительное обращение или наказание.

Суд постановил выплатить потерпевшим компенсацию за моральный ущерб в размере от 3000 до 7500 евро, а также возместить судебные издержки.

Дела в отношении истцов, не связанных друг с другом, рассматривались российскими судами в период с 2011 года по 2014 год. Слушания проходили в Вологде, Чебоксарах и Череповце.