Семь мигрантов погибли у берегов Италии в результате кораблекрушения

Лодка с мигрантами. Фото: AP/Scanpix

Вместе с тем, сотрудникам береговой охраны удалось спасти примерно 300 человек, которые пытались добраться до Европы на трех надувных лодках и одной небольшой деревянной лодке.

Спасенных нелегалов доставят в порты на юге Италии. Западные СМИ напоминают, что всего в 2016 году до берегов Италии смогли добраться не менее 180 000 нелегалов.