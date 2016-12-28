Семь мигрантов погибли у берегов Италии в результате кораблекрушения
Тела семи нелегальных иммигрантов, ставших жертвами кораблекрушения, обнаружены у берегов Италии, сообщила в среду итальянская береговая охрана.
Вместе с тем, сотрудникам береговой охраны удалось спасти примерно 300 человек, которые пытались добраться до Европы на трех надувных лодках и одной небольшой деревянной лодке.
Спасенных нелегалов доставят в порты на юге Италии. Западные СМИ напоминают, что всего в 2016 году до берегов Италии смогли добраться не менее 180 000 нелегалов.
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