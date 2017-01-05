Экс-глава хельсинской наркополиции получил 10 лет тюрьмы

Яри Аарнио со своим адвокатом в суде. Фото: Yle

Хельсинкский уездный суд приговорил бывшего начальника столичной наркополиции Яри Аарнио к 10 годам лишения свободы за несколько тяжких преступлений.

Суд признал Аарнио виновным в совершении пяти тяжких преступлений, связанных с наркотиками, а также 17 других правонарушений, сообщил в четверг, 29 декабря, новостной портал финского телерадиовещания Yle.

Приговор включает в себя ранее вынесенный надворным судом Хельсинки трехлетний тюремный срок за превышение служебных полномочий при отягчающих обстоятельствах по так называемому делу связанной с Аарнио фирмы Trevoc, у которой хельсинская полиция закупила оборудование для слежки на 1,2 млн евро.

Как отмечает Yle, речь идет о самом крупном в истории Финляндии уголовном деле, по которому проходил сотрудник полиции.

Прокуратура требовала для Аарнио наказания в виде 11 лет лишения свободы. Согласно обвинению, Аарнио организовал доставку в Финляндию сотен килограмм гашиша.

Аарнио не признал себя виновным ни по одному из предъявленных ему обвинений.