Кремль не считает угрозой китайские баллистические ракеты у российских границ

Китай разместил межконтинентальные ракеты в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. Фото: rt.com

Москва не воспринимает как угрозу размещение Китаем межконтинентальных баллистических ракет недалеко от границы с Россией, потому что Пекин является для России стратегическим союзником и партнером.

"Какие-либо действия в плане развития Вооруженных сил Китая, если эта информация (о размещении межконтинентальных баллистических ракет близ границ РФ) соответствует действительности, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны", - заявил во вторник, 24 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило ТАСС.

"Китай является нашим стратегическим союзником, нашим партнером и в политическом, и в торгово-экономическом плане. Мы дорожим нашими отношениями", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее китайские СМИ сообщили о том, что Китай разместил наиболее совершенные баллистические ракеты собственной разработки DF-41 в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.

Некоторые СМИ связывают публикацию фотографий с ракетами с инаугурацией президента США Дональда Трампа, предполагая, что это может быть реакцией Пекина на провокационные заявления Трампа о Китае.

Трехступенчатая твердотопливная МБР DF-41 (CSS-X-10 по классификации НАТО) разработана китайской Академией технологий ракет-носителей. Предположительно, она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения. По разным оценкам, максимальная дальность DF-41 составляет около 14 тыс. км.