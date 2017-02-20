Frontex: нелегальная миграция в ЕС в январе сократилась

Беженцы. Иллюстративная фотография. Фото: Reuters/Scanpix

Количество попыток проникновения нелегальных мигрантов на территорию ЕС по трем основным маршрутам существенно сократилось в январе текущего года.

Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщило агентство Евросоюза по контролю границ Frontex, передает ТАСС.

Сотрудники агентства в прошлом месяце зафиксировали около 8 тыс. нелегальных пересечений границы. "4400 мигрантов прибыли в Италию по морю, что на 16% меньше, чем год назад и почти на 46% ниже показателей декабря. Большая часть приезжих — выходцы из Ливии", - информирует Frontex.

Касаясь причин снижения миграционных потоков в прошлом месяце, агентство указывает на "ухудшение погодных условий в Центральном Средиземноморье, что сделало практически невозможным путешествие по морю в течение большей части месяца".

Чуть менее 1,8 тыс. человек попытались попасть в январе на греческие острова через Эгейское море, что на 18% меньше, чем в декабре. Этим маршрутом чаще всего пользуются сирийцы, алжирцы и палестинцы. "Интересно, что в январе граждане из Демократической Республики Конго стали четвертой по величине группой, которая была обнаружена на греческих островах в восточной части Эгейского моря", - подчеркивает европейское агентство.

На так называемом балканском маршруте, согласно подсчетам, за минувший месяц было зафиксировано на 97% меньше нелегальных пересечений границы, чем в январе 2016 года. Большинство мигрантов на этом маршруте — граждане Афганистана, Пакистана и Сирии.