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Клинтоны и Буши будут присутствовать на церемонии инаугурации Трампа

Джордж Буш-младший (справа) на церемонии инаугурации Барака Обамы. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 16:33
Рубрика: За рубежом

Проигравшая Дональду Трампу на президентских выборах в США Хиллари Клинтон подтвердила, что она будет присутствовать на церемонии инаугурации нового главы государства вместе со своим супругом, экс-президентом страны Биллом Клинтоном.

На церемонии 20 января также будут присутствовать Джордж Буш-младший с женой Лорой, ранее открыто заявлявшие о несогласии с политической программой избранного президента, но сейчас изъявившие желание стать свидетелями "мирной передачи власти", сообщила в среду, 4 января, Русская служба Би-би-си.

Джордж Буш-старший — 41-й президент США, которому уже исполнилось 92 года, пропустит церемонию по состоянию здоровья. Он станет единственным из ныне живущих американских экс-президентов, который не будет присутствовать на инаугурации Трампа. До вторника единственным экс-президентом, подтвердившим присутствие на инаугурации, был Джимми Картер.

Дональд Трамп будет приведен к присяге в качестве 45-го президента США на Капитолийском холме 20 января. Церемония инаугурации считается символом мирной передачи власти.

Дональд Трамп одержал победу над Хиллари Клинтон на президентских выборах в ноябре. Хотя Клинтон набрала почти на 3 миллиона голосов больше, Трамп опередил ее по числу мест в Коллегии выборщиков (304 против 227) за счет того, что он победил в большинстве американских штатов.

В ходе предвыборной кампании Трамп резко критиковал Буша-младшего за войну в Ираке и теракт 11 сентября 2001 года. Он высмеивал заявления Буша о том, что он обеспечил безопасность американцев, напоминая избирателям, что теракты 11 сентября 2001 года случились при его правлении. Трамп также обвинял Буша-младшего во лжи о существовании оружия массового поражения в Ираке.

"Они [власти США] врали. Они говорили, что там есть оружие массового уничтожения, но его там не было, и они это знали", - говорил Трамп.

Нападкам Трампа подвергся еще один член клана Бушей - бывший губернатор штата Флорида Джеб Буш, также претендендовавший на президентский пост от Республиканской партии. По словам Трампа, кампания Джеба Буша была вялой и апатичной. Досталось от Трампа и Хиллари Клинтон, которую он заклеймил как "врунью мирового класса".

Андрей Крашевский
Редактор

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