Постпред США при ООН: санкции против РФ не отменят до возврата Крыма Украине

Никки Хейли. Фото: Reuters/Scanpix

Санкции против России должны сохраняться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления в этой должности на заседании Совета Безопасности международной организации.

"Крым - это часть Украины, - цитирует Хейли агентство ТАСС. - Введенные нами санкции, касающиеся Крыма, останутся в силе, пока РФ не вернет Украине контроль над полуостровом".

"Мы хотим улучшения отношений с Россией", - сказала Хейли, при этом обвинив Москву в агрессии, оккупации и военной интервенции. По ее версии, ситуация на Украине требует осуждения российских действий.

Несмотря на этой заявление, российский постпред при всемирной организации Виталий Чуркин увидел в нем "ощутимую смену тона" в новой администрации США.

По его словам, ее речь была "достаточно дружелюбной, учитывая обстоятельства и тему, которую мы обсуждали". В то же время дипломат подчеркнул, что не хочет "придавать этому слишком много значения, так как это только начало пути". "Надеюсь, этот путь приведет к чему-то более конструктивному, чем то, что было до сих пор", - добавил он.