ЕСПЧ признал неправомерным запрет на усыновление российских детей американцами

Акция протеста против закона "Димы Яковлева". Фото: Scanpix/AFP

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник признал неправомерным запрет на усыновление российских детей гражданами США, предусмотренный в т. н. "законе Димы Яковлева".

Тем самым суд поддержал 45 американских истцов, которым отказали в усыновлении детей в России, несмотря на то, что они уже начали процедуру оформления. Иски были поданы от имени 45 граждан США и 27 российских детей, сообщило во вторник, 17 января, агентство Интерфакс.

В соответствии с вердиктом суда Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам в общей сложности 75 тыс. евро. Кроме того, российские власти также должны оплатить судебные издержки в размере 13,6 тыс. евро.

По данным ЕСПЧ, "закон Димы Яковлева" вступил в силу 1 января 2013 года, в то время как граждане США занимались процедурами, связанными с усыновлением детей в России. Из-за закона процесс усыновления был прерван, а попытки граждан США добиться результатов в российских судах успеха не имели.

Россия намерена обжаловать решение

В Министерстве юстиции РФ заявили, что Россия намерена обжаловать это решение.

"Мы внимательно изучим это решение и, безусловно, будем его обжаловать в Большой палате (ЕСПЧ)", - заявил замглавы Минюста РФ Георгий Матюшкин в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

После публикации постановления сенатор Елена Мизулина заявила, что решение ЕСПЧ является грубым вмешательством во внутренние дела России.

Между тем глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов высказался в поддержку решения ЕСПЧ. Он напомнил, что в Совете по правам человека с самого начала выражали сомнение по поводу того, что запрет иностранного усыновления будет адекватной мерой на ущемление прав российских граждан со стороны властей США в рамках "Закона Магнитского".

"Закон Димы Яковлева" предусматривает запрет на усыновление российских детей гражданами США. Закон был назван по имени двухлетнего мальчика из России, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.