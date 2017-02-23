Тиллерсон: США готовы работать с Россией, но настаивают на выполнении минских договоренностей

Переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Фото: Reuters/Scanpix

Администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом стремится найти новое взаимопонимание с Россией, но настаивает на выполнении Москвой минских договоренностей, направленных на урегулирование конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Такое заявление Тиллерсон сделал по завершении переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, состоявшихся в четверг "на полях" встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Группы двадцати в германском Бонне, сообщили ТАСС и Reuters.

При этом госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон добивается от Москвы содействия выполнению минских договоренностей, направленных на урегулирование конфликта на Украине.

"Добиваясь нового взаимопонимания, мы ожидаем, что Россия будет придерживаться своих обязательств в рамках Минских соглашений и работать в целях деэскалации насилия на Украине", - сказал шеф американской дипломатии журналистам.

Тиллерсон добавил, что несмотря на готовность работать с Россией, Вашингтон будет отстаивать свои интересы по тем вопросам, где между США и РФ есть разногласия. "Где наши мнения расходятся, США будут отстаивать интересы и ценности Америки и ее союзников", - сказал он.

Отвечать на вопросы журналистов Тиллерсон отказался.