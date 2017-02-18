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США окажут гуманитарную помощь Северной Корее

Здание Белого дома в Вашингтоне. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 12:40
Рубрика: За рубежом

Правительство Соединенных Штатов решило оказать гуманитарную помощь КНДР в связи с мощным наводнением, которое произошло в этой стране в прошлом году. Об этом сообщило информационное агентство ЦТАК.

Между США и КНДР нет дипломатических отношений. Интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции, передает ТАСС.

Как сообщало Национальное метеорологическое управление КНДР, стихийное бедствие в Хамген-Пукто на севере страны стало самым мощным за последние 60 лет. С 29 августа по 2 сентября там выпало от 290 до 320 мм осадков, из берегов вышла река Туманган. В провинции были разрушены десятки тысяч жилых домов и общественных зданий, нанесен огромный ущерб транспортной и энергетической системе, промышленным предприятиям и посевам зерновых культур.

В общей сложности погибли более 130 человек, примерно 400 пропали без вести. Согласно данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, наводнение на севере КНДР крайне негативно отразилось на жизни как минимум 600 тысяч граждан страны.

По распоряжению руководства КНДР основные промышленные предприятия наращивали объемы производства, чтобы направлять в зону бедствия цемент, строительные материалы и оборудование. Поставки осуществлялись в ускоренном режиме с помощью железнодорожного транспорта и грузовых судов. Содействие пострадавшим оказывали функционирующие в Пхеньяне представительства международных гуманитарных организаций, которые координируют свою деятельность с правительством КНДР. Особое внимание уделяется снабжению жителей Хамгён-Пукто питьевой водой, продовольствием, медикаментами и теплой одежной, учитывая наступление холодного сезона.

Надежда Берсенёва
Редактор

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