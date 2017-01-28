При взрыве на рынке в Пакистане погибли не менее 20 человек

После взрыва. Фото: AFP/Scanpix

Взрыв на овощном рынке в Пакистане унес жизни минимум 20 человек, около 40 были ранены.

Взрыв прогремел в городе Парачинар неподалеку от афганской границы в тот момент, когда на рынке было много покупателей, сообщили в субботу, 21 января, Русская служба Би-би-си и телекомпания CNN.

По информации местных властей, взрыв мог быть устроен террористом-смертником.

Телекомпания CNN сообщила, что ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Талибан". Представитель "Талибана" заявил, что целью нападения были шииты, а саму акцию он назвал местью за смерть двух лидеров экстремистской группировки "Лашкар-е Джангви".

По данным Би-би-си, в агентство Agence France-Presse позвонил представитель одной из ячеек "Талибана", который назвал нападение "уроком" шиитам, поддерживающим сирийского президента Башара Асада.