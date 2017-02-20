Премьер Японии: проблемы Сирии, Ирана и Украины не решить без прямого диалога США и РФ

Синдзо Абе. Фото: Reuters/Scanpix

По мнению премьер-министра Японии Синдзо Абэ, для решения конфликтов вокруг Сирии, Ирана и Украины необходим прямой диалог президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом глава японского правительства рассказал в эфире телеканала NHK, сообщило в понедельник, 13 февраля, агентство ТАСС.

По словам Абе, во время визита в США он также обсудил с президентом Дональдом Трампом вопрос санкций в отношении России. "Мы рассмотрели разные вопросы, включая (антироссийские) санкции", - сообщил японский премьер, не приводя никаких подробностей.

По его словам, проблемы Сирии, Ирана, Украины не решить без прямого диалога между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

"В то же время (во время переговоров с президентом США в Вашингтоне обсудили) проблему Сирии, проблему Ирана, проблему Украины. Эти проблемы не решить, если президент Путин и президент Трамп не будут вести прямого разговора. Разве не так?", - сказал Абе.

Премьер-министр Японии на выходных совершил двухдневный визит в США для переговоров с новым главой Белого дома. В ходе визита Трамп подтвердил прочность союзнических отношений Вашингтона и Токио.