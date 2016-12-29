ООН не смогла установить виновных в нападении на гуманитарный конвой в Сирии

Грузовик гуманитарного конвоя, сгоревшего под Алеппо. Фото: AFP/Scanpix

Комиссия следователей ООН не смогла определить, кто несет ответственность за обстрел автоколонны с гуманитарным грузом в Сирии в сентябре 2016 года.

Об этом говорится в сообщении, распространенном комиссией в четверг, 22 декабря, передает Интерфакс.

"Комиссия установила, что инцидент произошел в результате атаки с воздуха, однако установить исполнителя или исполнителей не представилось возможным", - говорится в отчете следователей.

Вместе с тем, комиссия пришла к выводу, что средствами для нанесения удара располагали в то время только сирийские правительственные силы, российские ВКС и руководимая США международная коалиция. По мнению авторов отчета, боевики оппозиции нанести такой удар не могли.

В документе также указывается, что, "комиссия не располагает свидетельствами того, что удар был нанесен преднамеренно по гуманитарной цели".

Гуманитарная колонна, организованная ООН и Сирийским обществом Красного Полумесяца, была обстреляна в районе Алеппо 19 сентября. По разным данным, при этом погибли от 10 до 18 человек, еще около 20 человек получили ранения. В результате нападения были уничтожены 17 грузовиков.

США и другие западные страны обвинили в уничтожении конвоя российскую или сирийскую авиацию. В Москве и Дамаске заявили о непричастности к нападению.