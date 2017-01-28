Из накрытого лавиной отеля в Италии спасли 11 человек, судьба 23 неизвестна
В горном отеле "Ригопьяно", на который 18 января обрушилась снежная лавина, остается неизвестной судьба 23 человек, подтверждено спасение 11 человек, в том числе нескольких детей.
Такие данные приводятся в первом официальном заявлении властей о числе жертв трагедии.
Полиция приводит такие цифры, опираясь на списки зарегистрированных постояльцев и персонала гостиницы, а также на информацию, полученную от их друзей и родственников.
По данным на субботу, подтверждены смерть пятерых и спасение 11 человек. Эвакуация выживших осуществляется вертолетами.
Снежная лавина накрыла горный отель "Ригопьяно", расположенный в 1200 метрах над уровнем моря в итальянской провинции Пескара, в среду, 18 января. Первоначально сообщалось, что в тот момент в гостинице находились около 30 человек, но с учетом опубликованных в субботу данных их число приближалось к 40.
Причиной обрушения снега, по всей вероятности, стала серия подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Три землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,5 были зафиксированы в тот же день утром.
Спасательные работы были затруднены большим количеством снега, из-за которого еще в пятницу автодорога к отелю была заблокирована. Сообщалось, что спасатели вручную разгребли тонны снега и камней на месте катастрофы.
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