Из накрытого лавиной отеля в Италии спасли 11 человек, судьба 23 неизвестна

Снежная лавина накрыла гостиницу в центральной Италии. Фото: полиция и департамент гражданской обороны Италии/Reuters/AFP/Scanpix

В горном отеле "Ригопьяно", на который 18 января обрушилась снежная лавина, остается неизвестной судьба 23 человек, подтверждено спасение 11 человек, в том числе нескольких детей.

Такие данные приводятся в первом официальном заявлении властей о числе жертв трагедии.

Полиция приводит такие цифры, опираясь на списки зарегистрированных постояльцев и персонала гостиницы, а также на информацию, полученную от их друзей и родственников.

По данным на субботу, подтверждены смерть пятерых и спасение 11 человек. Эвакуация выживших осуществляется вертолетами.

Снежная лавина накрыла горный отель "Ригопьяно", расположенный в 1200 метрах над уровнем моря в итальянской провинции Пескара, в среду, 18 января. Первоначально сообщалось, что в тот момент в гостинице находились около 30 человек, но с учетом опубликованных в субботу данных их число приближалось к 40.

Причиной обрушения снега, по всей вероятности, стала серия подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Три землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,5 были зафиксированы в тот же день утром.

Спасательные работы были затруднены большим количеством снега, из-за которого еще в пятницу автодорога к отелю была заблокирована. Сообщалось, что спасатели вручную разгребли тонны снега и камней на месте катастрофы.