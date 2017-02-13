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Ассанж призвал Швецию и Британию вернуть ему свободу

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 07:27
Рубрика: За рубежом

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж снова призвал британские и шведские власти восстановить его свободу.

Он живет внутри посольства Эквадора в Лондоне в течение более чем четырех лет, поскольку опасается экстрадиции в США, пишет Би-би-си.

Ассанж выступил с обращением спустя год после того, как комиссия ООН по правовым вопросам вынесла решение о том, что активист был незаконно задержан британскими и шведскими властями и должен получить возможность беспрепятственно покинуть посольство.

Британские власти тогда заявили, что юридически не обязаны исполнять решение комиссии ООН и все еще привержены своим обязательствам по экстрадиции Ассанжа в Швецию.

За год правительства двух стран так и не исполнили решения ООН, говорится в заявлении Ассанжа.

"Я призываю Британию и Швецию поступить правильно и восстановить мою свободу. Два этих государства подписали соглашения о признании ООН и ее механизмов в области прав человека", - подчеркнул он.

Ассанж заявил, что власти Британии и Швеции признали полномочия рабочей группы и не стали отказываться от участия в 16-месячном расследовании его дела.

Сергей Михайлов
Редактор

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