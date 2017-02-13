Ассанж призвал Швецию и Британию вернуть ему свободу
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж снова призвал британские и шведские власти восстановить его свободу.
Он живет внутри посольства Эквадора в Лондоне в течение более чем четырех лет, поскольку опасается экстрадиции в США, пишет Би-би-си.
Ассанж выступил с обращением спустя год после того, как комиссия ООН по правовым вопросам вынесла решение о том, что активист был незаконно задержан британскими и шведскими властями и должен получить возможность беспрепятственно покинуть посольство.
Британские власти тогда заявили, что юридически не обязаны исполнять решение комиссии ООН и все еще привержены своим обязательствам по экстрадиции Ассанжа в Швецию.
За год правительства двух стран так и не исполнили решения ООН, говорится в заявлении Ассанжа.
"Я призываю Британию и Швецию поступить правильно и восстановить мою свободу. Два этих государства подписали соглашения о признании ООН и ее механизмов в области прав человека", - подчеркнул он.
Ассанж заявил, что власти Британии и Швеции признали полномочия рабочей группы и не стали отказываться от участия в 16-месячном расследовании его дела.
Там нет комментариев. Будьте первым!