Восемь человек задержаны по подозрению в совершении теракта в Стамбуле

Турецкая полиция у ночного клуба после нападения. Фото: AFP/Scanpix

Турецкая полиция задержала восемь человек по подозрению в нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь, в результате которого погибли 39 человек и более 60 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

Сообщение о задержании подозреваемых в теракте распространил телеканал CNN Turk, сообщило в понедельник, 2 января, агентство ТАСС.

Ранее агентство Reuters сообщило, что ответственность за нападение взяло на себя ИГ, которое распространило это заявление на одном из своих каналов в мессенджере Telegram.

"В продолжение благословенных операций, которые Исламское государство проводит против защитника креста — Турции, героический солдат Халифата нанес удар по одному из самых знаменитых ночных клубов, в котором христиане отмечали свой вероотступнический праздник", - говорится в заявлении ИГ.

Неизвестный напал на ночной клуб Reina в Стамбуле в ночь на 1 января. Ворвавшись в клуб, он открыл огонь из автоматического оружия. Погибли 39 человек, 16 из них — иностранцы.

После нападения террорист скрылся.

По официальным данным, жертвами теракта стали граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливана, Иордании, Ливии, Израиля и Индии, а также один человек с двойным гражданством Турции и Бельгии и женщина франко-тунисского происхождения. Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что одна из погибших — россиянка.