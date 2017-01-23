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Доклад: во владении 1% самых богатых людей планеты находится 50,8% мирового имущества

Иллюстративная фотография. Фото: Scanpix/AP
Cегодня 07:57
Рубрика: За рубежом

Восемь мультимиллиардеров владеют богатством, превышающим состояние наименее обеспеченной половины человечества.

В собственности восьми самых богатых людей планеты в 2016 году оказалось около 400 млрд евро, а 3,6 млрд наименее обеспеченных людей располагают в сумме порядка 384 млрд евро. Такие данные приведены в докладе международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, опубликованном в понедельник, 16 января, передает dw.com.

"Новые и уточненные данные о распределении богатства в мире, в частности, из Индии и Китая, свидетельствуют о том, что наименее обеспеченная половина человечества владеет еще меньшим состоянием, чем предполагалось ранее", – констатирует Oxfam. В прошлом году подсчеты организации говорили о том, что 62 миллиардера владеют состоянием, равнозначным собственности самых бедных 3,6 млрд людей.

Во владении 1% самых богатых людей планеты находится 50,8% мирового имущества. На долю наиболее бедной половины населения Земли приходится лишь 0,16% собственности в мире, отмечается в докладе.

Ирина Киреева
Редактор

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