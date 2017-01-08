В Индонезии пожар на пароме унес свыше 20 жизней

Пожар мог произойти из-за короткого замыкания в генераторе. Фото: Reuters/Scanpix

Не менее 23 человек погибли в Индонезии, после того как на борту парома, доставлявшего туристов на небольшой остров близ Джакарты, начался пожар. 17 человек получили ожоги.

По словам представителя полиции, причиной пожара, скорее всего, стало короткое замыкание в генераторе. На борту парома было 248 туристов, передает в воскресенье Би-би-си.

Очевидцы говорят, что в считанные минуты судно было охвачено дымом, а пассажиры в панике высыпали на палубу и пытались надеть на себя спасательные жилеты.

Сгоревший паром был затем отбуксирован в ближайший порт.

Индонезия - архипелаг из более 17 тысяч островов, и паромы - основной вид транспорта между островами.