В Пакистане взорвали мечеть, погибло 72 человека

Взрыв в пакистанской мечети. Фото:twitter.com/arman_khokher

По меньшей мере 72 человека погибли, еще 200 пострадали в результате теракта в суфийской мечети в городе Сехван в провинции Синд на юге Пакистана.

Среди погибших 12 женщин и 10 детей, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал Samaa TV. Взрыв произошел в суфийской мечети Лал Шахбаза Каландара во время проведения одного из ритуалов.

По предварительной версии полиции, террорист привел в действие взрывное устройство в части мечети, отведенной для женщин. Число жертв и пострадавших может возрасти, поскольку именно по четвергам туда приходят много молящихся.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" сообщает Reuters.