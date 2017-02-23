В Пакистане взорвали мечеть, погибло 72 человека
По меньшей мере 72 человека погибли, еще 200 пострадали в результате теракта в суфийской мечети в городе Сехван в провинции Синд на юге Пакистана.
Среди погибших 12 женщин и 10 детей, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал Samaa TV. Взрыв произошел в суфийской мечети Лал Шахбаза Каландара во время проведения одного из ритуалов.
По предварительной версии полиции, террорист привел в действие взрывное устройство в части мечети, отведенной для женщин. Число жертв и пострадавших может возрасти, поскольку именно по четвергам туда приходят много молящихся.
Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" сообщает Reuters.
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