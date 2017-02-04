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Коммунисты России начали подготовку к столетию Октябрьской революции

Video
Антон Алексеев
Cегодня 20:39
Рубрика: За рубежом

К столетнему юбилею Октябрьской революции российские коммунисты готовятся основательно - подготовка к празднику уже началась. На днях состоялось заседание специального оргкомитета, на котором коммунисты и их сторонники решали, как в сегодняшних реалиях можно отпраздновать столетие "Великого Октября", передает "Актуальная камера".

Чтобы решить, как именно отмечать столетний юбилей Октябрьской революции, коммунисты создали специальный оргкомитет. Однако с исторического события столетней давности дискуссия быстро перешла на современные темы.

"Хочу еще раз подчеркнуть - нашу великую державу не взяли ни Наполеоны, ни Гитлеры, ни Батыи. Но ее разгромили антисоветизмом и русофобией. К чему это приводит, наглядно видно на братской Украине, которая попала в лапы бандеровцев и националистов", - сказал председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

Коммунистические идеалы были, может, и недостижимы, но они побуждали людей стремиться к их достижению - не то что сейчас!

"Сейчас этот цивилизованный мир нас зовет на тот свет. Он зовет нас к потребительству! А коммунисты звали к созиданию! То есть, человек должен творить, созидать что-то. К творчеству, к созиданию, понимаете? И поэтому все равно это вернется, никуда это не денется, потому что это путь к жизни, путь к свету!", - считает народный артист России Юрий Назаров.

Отношение к Октябрьской революции по-прежнему вызывает дискуссии в российском обществе, но это не повод преуменьшать масштаб события, заявляли собравшиеся.

"Если это небоскреб, я же не могу сказать, что это 3-этажный дом! Это небоскреб! Вот я и говорю: раз небоскреб, то его и нужно отмечать как небоскреб, а не делать вид, что это избушка, и мы вообще не заметили, мимо прошли. Это постыдно", - пояснил политолог, журналист Виталий Третьяков.

В итоге Оргкомитет решил собрать предложения о том, как отмечать юбилей исторического события, со всей страны - и потом провести следующее заседание.

Надежда Берсенёва
Редактор

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