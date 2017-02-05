Правящая партия Франции выбирает кандидата в президенты

Бенуа Амон и Мануэль Вальс. Фото: AFP/Scanpix

Правящая во Франции Социалистическая партия в воскресенье избирает своего кандидата на президентские выборы, которые пройдут в апреле 2017 года.

Во втором раунде праймериз соперничают бывший премьер-министр страны Мануэль Вальс и бывший министр образования Бенуа Амон, передает Би-би-си.

В ходе прошедшего в прошлое воскресенье первого раунда праймериз фаворитом оказался Амон: он набрал 35,21% голосов, тогда как Мануэль Вальс - 31,56%.

Программа 49-летнего Амона построена на радикальном предложении ввести ежемесячные универсальные выплаты для всех французов вне зависимости от уровня дохода, что дало обозревателям возможность заявить, что в случае победы он может вернуть Социалистическую партию на традиционные левые позиции - в противовес нынешнему центристскому курсу, - что должно повысить активность избирателей.

Мануэль Вальс со своей стороны делает ставку на свой опыт и в качестве премьера в 2014-16 гг., и в качестве министра внутренних дел в 2012-14 гг. Ему пришлось вводить в действие чрезвычайное положение в стране и контртеррористические меры после терактов в Париже в 2015 году.