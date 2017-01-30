ФОТО: в Италии из заваленного лавиной отеля спасли трех щенков

В Италии спасатели нашли в заваленном снегом горном отеле "Ригопьяно" трех живых щенков.

Родителей щенков спаслись несколько дней назад, передала "Актуальная камера".

Для того, чтобы вызволить животных, спасателям пришлось снести стену котельной. Здоровье щенков, находившихся под завалами пять дней, по предварительным данным хорошее.

18 января поздно вечером в итальянской горной области Абруццо сошедшая снежная лавина накрыла "Ригопьяно" гостиницу. Из-под завалов удалось спасти 11 человек. Шесть человек погибли, 23 считаются пропавшими без вести.

Причиной схода лавины стало землетрясение в центральных районах Италии.