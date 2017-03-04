logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

СМИ: прокуратура Франции начала расследование кандидата в президенты Фийона и его жены

Франсуа Фийон. Фото: François Nascimbeni/AFP/Scanpix
Cегодня 11:04
Рубрика: За рубежом

Французская прокуратура начала официальное расследование в рамках дела о работе супруги политика Франсуа Фийона в качестве его помощника в Национальном собрании (нижней палате парламента), за которую ей были выплачены крупные суммы из парламентских фондов.

Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила в пятницу, 24 февраля, газета Le Parisien, передает ТАСС.

Фийон ранее заявлял, что в случае предъявления официальных обвинений он выйдет из президентской гонки.

Скандал вокруг Фийона — одного из главных кандидатов на президентских выборах во Франции, разразился после скандальной публикации в газете Le Canard Enchaine. В ней утверждалось, что на протяжении многих лет Пенелопа Фийон работала в качестве его помощника в Национальном собрании, но при этом "не выполняла никакой конкретной работы". Аналогичные обвинения были выдвинуты и в адрес детей политика. После появления этого материала в отношении Фийона 25 января было начато предварительное расследование.

Сам политик неоднократно подтверждал, что его супруга действительно работала вместе с ним. Он признал, что в плане морали "это было ошибкой", но при этом подчеркнул, что обвинения в создании якобы фиктивной должности абсолютно необоснованны.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура: 23 апреля и 7 мая. Крайний срок для выдвижения кандидатур — 17 марта. После своей победы на праймериз партии "Республиканцы" Фийон считался фаворитом гонки, но из-за скандала его популярность резко снизилась.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 24.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Премьер-министр вручил награды в области культуры и спорта
 foto
Закуски к президентскому приему готовили и повара мызы Пуртсе в Ида-Вирумаа
 foto
Владимир Чердаков уже второй раз был гостем на президентском приеме в годовщину республики

Зарубежные новости

foto
В пригороде Стокгольма произошли беспорядки
 foto
Репортаж "АК+" из Дрездена: почему на востоке Германии растет поддержка партий националистического толка?
 foto
В Бельгии поезд сошел с рельсов: вышедший на пути человек погиб, пострадали 27 пассажиров