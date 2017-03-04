СМИ: прокуратура Франции начала расследование кандидата в президенты Фийона и его жены

Франсуа Фийон. Фото: François Nascimbeni/AFP/Scanpix

Французская прокуратура начала официальное расследование в рамках дела о работе супруги политика Франсуа Фийона в качестве его помощника в Национальном собрании (нижней палате парламента), за которую ей были выплачены крупные суммы из парламентских фондов.

Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила в пятницу, 24 февраля, газета Le Parisien, передает ТАСС.

Фийон ранее заявлял, что в случае предъявления официальных обвинений он выйдет из президентской гонки.

Скандал вокруг Фийона — одного из главных кандидатов на президентских выборах во Франции, разразился после скандальной публикации в газете Le Canard Enchaine. В ней утверждалось, что на протяжении многих лет Пенелопа Фийон работала в качестве его помощника в Национальном собрании, но при этом "не выполняла никакой конкретной работы". Аналогичные обвинения были выдвинуты и в адрес детей политика. После появления этого материала в отношении Фийона 25 января было начато предварительное расследование.

Сам политик неоднократно подтверждал, что его супруга действительно работала вместе с ним. Он признал, что в плане морали "это было ошибкой", но при этом подчеркнул, что обвинения в создании якобы фиктивной должности абсолютно необоснованны.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура: 23 апреля и 7 мая. Крайний срок для выдвижения кандидатур — 17 марта. После своей победы на праймериз партии "Республиканцы" Фийон считался фаворитом гонки, но из-за скандала его популярность резко снизилась.