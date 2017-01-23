Истребители НАТО в странах Балтии за месяц ни разу не сопровождали российские самолеты
2017 год остается спокойным для истребителей миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.
На этой неделе они ни разу не поднимались в воздух для сопровождения российских военных бортов, сообщило в понедельник, 16 января, Минобороны Литвы.
"На прошлой неделе, с 9 по 15 января, как и в течение трех предыдущих недель, сопровождение российских военных самолетов в небе неподалеку от границ Литвы, Латвии и Эстонии не осуществлялось", - цитирует ТАСС сообщение ведомства. Последний раз, по его данным, 15 декабря пилоты ВВС Франции сопровождали перелет из Калининградской области российского Су-24.
В прошлом году истребители воздушной полиции не поднимались для сопровождения российских военных бортов до 18 января.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.
Там нет комментариев. Будьте первым!