Истребители НАТО в странах Балтии за месяц ни разу не сопровождали российские самолеты

Истребители НАТО в Эмари. Фото: штаб Сил обороны Эстонии

2017 год остается спокойным для истребителей миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

На этой неделе они ни разу не поднимались в воздух для сопровождения российских военных бортов, сообщило в понедельник, 16 января, Минобороны Литвы.

"На прошлой неделе, с 9 по 15 января, как и в течение трех предыдущих недель, сопровождение российских военных самолетов в небе неподалеку от границ Литвы, Латвии и Эстонии не осуществлялось", - цитирует ТАСС сообщение ведомства. Последний раз, по его данным, 15 декабря пилоты ВВС Франции сопровождали перелет из Калининградской области российского Су-24.

В прошлом году истребители воздушной полиции не поднимались для сопровождения российских военных бортов до 18 января.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.