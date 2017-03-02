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Politico: украинский депутат пытался шантажировать экс-главу избирательного штаба Трампа

Бывший менеджер избирательной кампании Трампа Пол Манафорт. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 19:36
Рубрика: За рубежом

Украинский депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко пытался шантажировать бывшего начальника избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом сообщила в четверг американская газета Politico со ссылкой на свои источники.

Они передали изданию текст сообщений, которые Лещенко отправлял дочери Манафорта летом прошлого года во время избирательной кампании в США. Эта информация, как отмечает газета, была получена в результате кибервзлома ее смартфона. В сообщениях депутат Верховной рады требовал от дочери политического консультанта контакты ее отца, передает ТАСС.

"Мне нужно связаться с Полом, я должен с ним поделиться важной информацией о расследовании на Украине", - писал депутат, подчеркивая, что обладает политическим компроматом на американского лоббиста.

"У меня есть реальные доказательства того, что он получал деньги. Если от вас не будет ответа, я собираюсь передать их ФБР, украинским властям, а также СМИ. Как только он ответит мне, я отправлю вам документы", - угрожал Лещенко. Он подчеркивал, что располагает "сверхнадежными фактами" участия Манафорта в черной бухгалтерии украинской Партии регионов. Депутат также рассказал, что у него есть доказательства прошедшей в 2012 году встречи между Трампом и "близким помощником" тогдашнего президента Виктора Янукович Сергеем Тулубом, занимавшим с 2010 по 2014 годы пост главы Черкасской области.

"Принимая во внимание все факты и доказательства, которыми я обладаю, и возможное принятие мною решения передать их в Национальное антикоррупционное бюро Украины или ФБР, я хотел бы узнать ваше мнение об этом и предложения, которые смогут убедить меня не делать этого", - написал в заключение украинский журналист.

Лещенко на своей странице в соцсети Facebook опроверг эту статью. В Белом доме Politico сообщили, что Трамп контактировал с Манафортом только в период избирательной кампании, завершившейся в прошлом году. Сам политический консультант подтвердил подлинность текстов, отправленных его дочери, но подчеркнул, что не организовывал встречу между Трампом и Тулубом в 2012 году. Он также отметил, что получал аналогичные сообщения в прошлом.

Манафорт ушел с поста руководителя штаба Трампа в августе, ему приписывали якобы имевшие место связи с украинским руководством во времена правления Януковича. Как утверждала газета The New York Times, политическая партия бывшего президента Украины якобы перечислила Манафорту $12,7 млн. Последний категорически опроверг эту информацию.

Надежда Берсенёва
Редактор

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