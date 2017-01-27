ВИДЕО: Роберт Де Ниро и Алек Болдуин выступили на демонстрации против Трампа
Голливудские актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин и Марк Руффало приняли участие в демонстрации против избранного президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке.
Об этом в пятницу, 20 января, сообщил портал lenta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.
"Надежда есть. Трамп и (избранный вице-президент США Майкл) Пенс думают, что вы будете покорными. Но у нью-йоркцев есть одна особенность: они не подчиняются", — сказал Болдуин, выступая перед собравшимися.
Акция прошла поблизости от небоскреба "Трамп-тауэр", принадлежащего избранному президенту. В ней также приняли участие мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, режиссер Майкл Мур и другие.
Алек Болдуин известен разнообразными пародиями на Трампа.
20 января в Вашингтоне состоится инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Выборы президента прошли в США 8 ноября 2016 году. Представитель Республиканской партии Трамп победил свою главную соперницу — демократку Хиллари Клинтон.
Там нет комментариев. Будьте первым!