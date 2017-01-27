ВИДЕО: Роберт Де Ниро и Алек Болдуин выступили на демонстрации против Трампа

Роберт де Ниро на митинге против Трампа. Фото: AFP/Scanpix

Голливудские актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин и Марк Руффало приняли участие в демонстрации против избранного президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке.

Об этом в пятницу, 20 января, сообщил портал lenta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

"Надежда есть. Трамп и (избранный вице-президент США Майкл) Пенс думают, что вы будете покорными. Но у нью-йоркцев есть одна особенность: они не подчиняются", — сказал Болдуин, выступая перед собравшимися.

Акция прошла поблизости от небоскреба "Трамп-тауэр", принадлежащего избранному президенту. В ней также приняли участие мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, режиссер Майкл Мур и другие.

Алек Болдуин известен разнообразными пародиями на Трампа.

20 января в Вашингтоне состоится инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Выборы президента прошли в США 8 ноября 2016 году. Представитель Республиканской партии Трамп победил свою главную соперницу — демократку Хиллари Клинтон.