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В новогоднюю ночь во Франции сожжено 650 автомобилей, 454 человека задержаны

Новогодняя ночь в Париже. Фото: SIPA/Scanpix
Cегодня 07:58
Рубрика: За рубежом

Новогодняя ночь во Франции вновь была омрачена множеством инцидентов, связанных с сожжением автомобилей хулиганами. Как сообщили в Министерстве внутренних дел республики, в общей сложности за ночь было сожжено 650 машин.

"В этом году в очередной раз количество сожженных автомобилей показывает, что этот феномен, сколь бы неприемлемым он ни был, продолжает существовать. Было подожжено 650 машин, в то время как в прошлом году таких случаев было 602", – цитирует заявление МВД Франции ТАСС.

Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что эта неблагоприятная тенденция в целом идет на спад. "За последние пять лет количество сожженных автомобилей (в новогоднюю ночь) сократилось на 20%", – указали в ведомстве.

Как напомнили в МВД, порядок на улицах французских городов в новогодние выходные обеспечивали в общей сложности более 100 000 полицейских, жандармов, пожарных, сотрудников муниципальной полиции и членов гражданских организаций. "Ночь Святого Сильвестра (новогодняя ночь) прошла без крупных инцидентов", – отмечается в заявлении.

Однако, продолжили в МВД, в ряде мест все же были отмечены некоторые случаи напряженности или нарушений общественного порядка. В частности, в Ницце двое бойцов Республиканской роты безопасности (спецподразделение полиции) пострадали, когда неизвестные стали бросать в полицейский патруль камни. В городе Ойонна на востоке страны при тушении одной из подожженных машин пострадал работник пожарно-спасательной службы.

В остальном, подчеркнули в министерстве, все попытки нарушить общественный покой и помешать празднествам пресекались силами правопорядка. "В течение ночи 454 человека были задержаны сотрудниками полиции и жандармерии. Из них 301 человек был временно помещен под стражу", - проинформировали в МВД Франции.

Ирина Киреева
Редактор

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