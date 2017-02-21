Столтенберг: государства НАТО повысили расходы на оборону быстрее запланированного

Министры обороны встретятся в Брюсселе 15-16 февраля. Фото: Reuters/Scanpix

Перед встречей министров обороны в Брюсселе, которая пройдет 15-16 февраля, Столтенберг заявил, что европейские страны-члены НАТО и Канада суммарно увеличили оборонные расходы за 2016 год на 3,8%, то есть на 10 миллиардов долларов.

Заявление Столтенберга стало ответом на критику со стороны американского президента Дональда Трампа, по словам которого вклад европейских стран в альянс недостаточен.