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В новогоднюю ночь полиция не пустила в центр Кельна 190 человек

Кельн в новогоднюю ночь. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 09:42
Рубрика: За рубежом

Сотрудники полиции Германии в новогоднюю ночь остановили на пути в центр Кельна и подвергли проверке документов 650 человек преимущественно североафриканского происхождения, проявлявших признаки агрессивного поведения. Порядок в центральной части Кельна охраняли 1700 полицейских.

Руководитель кельнской полиции Юрген Матиес опроверг обвинения в том, что полиция проводила проверку документов, исходя из этнического происхождения проверяемых. Полицейские руководствовались исключительно поведением молодых людей, передает dw.com.
В результате 190 человек не пропустили в центр города, а 92 человека были задержаны. В новогоднюю ночь в центре Кельна зафиксировано 10 преступлений на сексуальной почве. Ни одно из них не является изнасилованием, сообщает полиция.

В ночь на 1 января 2016 году в Кельне было совершено 900 преступлений на сексуальной почве

По данным следствия, в новогоднюю ночь 2016 года на кельнской привокзальной площади и в ряде других мест было совершенно 900 преступлений на сексуальной почве в отношении 1200 женщин. Следствию удалось установить личности лишь 120 подозреваемых.

Большинство подозреваемых, согласно предварительной версии итогового отчета о расследовании, являются выходцами из стран Северной Африки. Как показало следствие, примерно половина подозреваемых к моменту задержания находились в Германии лишь непродолжительное время.

Ирина Киреева
Редактор

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