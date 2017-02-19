С 12 февраля жители Эстонии получили право летать в Белоруссию без визы

Воспользоваться новыми правилами смогут только те, кто прибыл в Белоруссию через международный аэропорт Минска. Фото: Reuters/Scanpix

С воскресенья, 12 февраля, в Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, в том числе Эстонии. Постановление касается только тех туристов, которые прибывают в Белоруссию через Национальный аэропорт Минска.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 января своим приказом упростил въезд в страну гражданам 80 стран мира, в том числе и Эстонии.

Без визы в Белоруссию можно будет находиться не более 5 суток при условии, что в страну иностранец прибыл на самолете через аэропорт в Минске. Эти же правила распространяются на неграждан Эстонии и Латвии.

"Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта", - отмечалось в пояснении к указу.

Достаточно будет предъявить действующий паспорт или заменяющий его документ, а также медицинский полис со страховкой на сумму не менее 10 000 евро и денежные средства в сумме не менее чем 46 белорусских рублей на каждый день пребывания в стране.

Прямого авиасообщения между Эстонией и Республикой Беларусь на данный момент не существует.