Финская полиция раскрыла крупное мошенничество, жертвой которого стала Россия

Хельсинки. Фото: RIA Novosti/Scanpix

По информации ЦКП, российская госкомпания в мае 2012 года продала финской компании 58 ценных квартир, расположенных в столичном регионе, и получила взамен офисное здание, находящееся в районе Лауттасаари, сообщила в четверг, 9 февраля, служба новостей финского телерадиовещания Yle.

Финская компания в тот же день перепродала квартиры риэлторским компаниям. Полиция подозревает директора компании-покупателя и его сына в участии в мошенничестве или отмывании денег, полученных преступным путем. В совершении преступлений подозреваются также адвокат, работающий в Финляндии, оценщик недвижимости и тогдашний директор российской госкомпании, отвечавший за недвижимость.

Подозреваемые отрицают свою вину.

Руководитель расследования, уголовный инспектор ЦКП Ярмо Койстинен считает случай исключительным. "Российская Федерация решила поменять жилые квартиры на офисы, которыми легче управлять. Сделку готовили в течение нескольких лет. Подозревается, что при заключении первой сделки установили слишком низкую цену, а после этого недвижимость продали в соответствии с рыночной стоимостью. Стороны сделки перевели четыре с половиной миллиона евро на счет в швейцарском банке", - пояснил он.

По его словам, часть средств заморожена в Швейцарии. Он добавил, что расследование дела началось после внутренней проверки, проведенной в России. Бывший директор российской госкомпании признал свою вину и приговорен в России к четырем годам лишения свободы.

"[В ходе проверки российские власти] заметили, что квартиры находились в престижных районах, и удивились, почему недвижимость продали по такой низкой цене. Потом российские власти обратились к нам, и мы начали расследовать дело", - сказал Койстинен, по словам которого предварительное расследование началось в Финляндии осенью 2014 года.

В настоящее время материалы следствия отправлены всем сторонам дела для комментариев. После этого материалы будут отправлены обвинителю.