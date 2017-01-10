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Экс-президент Румынии лишен молдавского гражданства

Игорь Додон. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 19:41
Рубрика: За рубежом

Президент Молдавии Игорь Додон лишил молдавского гражданства экс-президента Румынии Траяна Бэсеску.

Об этом Додон сообщил во вторник, 3 января, на своей странице в Facebook, передает ТАСС.

По словам молдавского президента, такое решение было принято после заседания комиссии по вопросам гражданства и предоставления политического убежища, на котором были детально обсуждены условия предоставления гражданства Бэсеску бывшим главой Молдавии Николаем Тимофти.

Додон отметил, что решение Тимофти предоставить Бэсеску молдавское гражданство было незаконным, потому что "Бэсеску неоднократно выступал за ликвидацию государственности Молдовы путем аннексии Румынией". Это идет вразрез с положениями Конституции Молдавии, считает Додон.

В интервью румынскому телевидению Додон заявил, что после визита в Москву и Брюссель намерен отправиться в Бухарест. "Я не антирумын и никогда им не был, но я - антиунионист (противник объединения с Румынией - прим. ред.). Да, у нас есть общие исторические корни, мы братья, но у каждого должен быть свой дом. Я люблю румын, как соседей, как друзей, но они не должны посягать на государственность Молдавии", - подчеркнул Додон.

Ранее Бэсеску пообещал, что после избрания депутатом парламента Румынии сделает все возможное, чтобы приблизить объединение двух стран, которое он назвал третьим национальным проектом Румынии после вступления в ЕС и НАТО.

При этом Бэсеску признал, что для объединения "пока не созданы необходимые условия", так как, по данным социологических опросов, эту идею поддерживают всего 20% молдаван. В Румынии число сторонников объединения составляет около 68%.

Андрей Крашевский
Редактор

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