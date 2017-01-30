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В Китае после отмены политики "одна семья – один ребенок" резко выросла рождаемость

Политика "одна семья — один ребенок" была принята в Китае в 1980 году. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 14:03
Рубрика: За рубежом

Уровень рождаемости в Китае в 2016 году достиг рекордной величины с начала XXI века.

По данным Национальной комиссии по здоровью и планированию семьи, в 2016 году в Китае родились 18,46 млн человек, что на 11,5% больше, чем годом ранее, передает Meduza.io.

Рост уровня рождаемости произошел на фоне сокращения числа женщин детородного возраста почти на 5 млн человек. Таким образом, отметили представители комиссии, рост рождаемости можно напрямую связать с отменой политики "одна семья — один ребенок".

К 2020 году, по прогнозам комиссии, ежегодно в Китае будут рождаться 17-20 млн человек. Такой рост рождаемости, как ожидается, приведет к увеличению работоспособного населения страны к 2050 году на 30 млн человек.

Правило "одна семья — один ребенок" было введено в Китае в 1980 году. Власти КНР обосновали необходимость ограничения рождаемости борьбой за повышение благосостояния населения и защитой от перенаселения.

В 2013 году в Китае было разрешено иметь двух детей тем семьям, где хотя бы один родитель был единственным ребенком. Таких семей к тому моменту в стране было большинство. В конце 2015 года власти КНР отменили правило "одна семья — один ребенок" для всех семейных пар.

Смягчить меры по ограничению рождаемости, как сообщалось, Китай был вынужден из-за угрозы значительного сокращения трудоспособного населения на фоне роста числа жителей пенсионного возраста.

Ирина Киреева
Редактор

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