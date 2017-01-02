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Число жертв "Боярышника" в Иркутске увеличилось до 77

В Иркутской области произошло массовое отравление "Боярышником". Фото: ТАСС/Scanpix
Cегодня 15:18
Рубрика: За рубежом

От отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погиб еще один человек, общее число жертв достигло 77.

"К настоящему времени скончались 77 человек - один человек умер в больнице. Таким образом, всего к настоящему времени в медучреждениях погибли 46 человек, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства", - сказала пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Шкурская "Интерфаксу" в понедельник.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что преобладающей причиной отравления стало употребление метилового спирта - он обнаружен у всех исследованных к настоящему времени 72 погибших.

Как сообщалось, в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту массового отравления, задержаны 23 человека.

В РФ вступил в силу запрет на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с понедельника, 26 декабря, необходимо приостановить на 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции.

Под запрет не попадает парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости.

Екатерина Таклая
Редактор

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