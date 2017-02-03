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Турция пригрозила разорвать сделку по мигрантам в случае невыдачи беглых солдат

Отправление мигрантов из Греции в Турцию. Фото: AFP/Reuters/Scanpix
Cегодня 15:19
Рубрика: За рубежом

Анкара потребовала от Афин выдать восемь беглых солдат, пообещав в случае отказа разорвать сделку с Грецией по мигрантам.

"Мы требуем, чтобы греческие власти снова попытались добиться их выдачи, – приводит слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу Lenta.ru. – Это политическое решение, Греция защищает и укрывает заговорщиков. Посмотрим, что можно сделать. Мы в свое время подписали соглашение по беженцам, и одной из его частей была договоренность с Грецией о взаимной выдаче нелегальных мигрантов. Мы рассматриваем вариант отмены этой сделки".

Причиной раздора стали восемь турецких военнослужащих, бежавших в Грецию после провала путча 15 июля 2016 года. Греческим пограничникам они объяснили, что опасаются за свою жизнь. Верховный суд Греции, рассмотрев их дело, отказал Турции в экстрадиции заговорщиков.

7 марта 2016 года в Брюсселе между Турцией и Евросоюзом было достигнуто соглашение, согласно которому Анкара обязалась принимать обратно всех без исключения беженцев, попадающих в Грецию транзитом через турецкую территорию. Взамен Турции был обещан безвизовый режим со странами ЕС, ускорение переговоров об интеграции с Евросоюзом и выделение финансовой помощи на преодоление миграционного кризиса.

Ирина Киреева
Редактор

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