Полиция в Барселоне открыла огонь по угнанному грузовику с бутаном

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Испанской полиции пришлось открыть огонь по грузовику с газовыми баллонами, который двигался на высокой скорости по встречной полосе в сторону центра города.

По сообщению очевидцев, водитель не реагировал на сигналы других машин, гримасничал и показывал непонятные жесты, тем временем баллоны с газом падали на проезжую часть, сообщила во вторник, 21 февраля, "Актуальная камера".

Угонщик остановил грузовик только после того, как полицейские начали обстреливать кабину. В ходе погони один человек был ранен.

Угонщик был задержан. Им оказался гражданин Швеции Йоаким Робин Бергрен. Предполагается, что он совершил угон под воздействием психотропных веществ.