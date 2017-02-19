Франк-Вальтер Штайнмайер избран президентом ФРГ

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Юло Йозинг/ERR

За его кандидатуру проголосовали более половины делегатов Федерального собрания — органа, который созывается для выборов нового главы государства, передает в воскресенье Lenta.ru.

Половина из 1260 делегатов представлена депутатами Бундестага, другая — выдвинутыми парламентами федеральных земель выборщиками.

Штайнмайер занимал пост главы МИД с 2005 по 2009 год и с 2013-й по 2017-й. В мае прошлого года в роли главы немецкой дипломатии он посетил с визитом Эстонию.

В интервью ERR он выразил уверенность в том, что странам Балтии не грозит конфликт, подобный украинскому.