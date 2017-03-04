30 человек погибли при нападении группы террористов-смертников в Сирии

Фото: скриншот видео телеканала "Сурия"/AFP/Scanpix

Группа террористов-смертников совершила в субботу утром вооруженное нападение на штабы силовых структур в сирийском городе Хомс в 165 км от Дамаска, в результате которого погибли 30 и получили ранения свыше 30 человек.

Об этом сообщил правительственному телеканалу Alikhbaria губернатор одноименной провинции Таляль аль-Баррази, передает ТАСС.

Ответственность за вооруженные нападения взяла на себя террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), сообщает телеканал "Сурия".

"Охранники объектов отразили нападение и не позволили боевикам проникнуть внутрь зданий, - сказал губернатор. - Однако террористам удалось взорвать имевшиеся у них бомбы".

"Жертвами терактов стали 30 человек и еще свыше 30 получили ранения, - указал аль-Баррази. - Среди погибших — начальник военной безопасности Хомса, бригадный генерал Хасан Даабуль".

Ранее ливанская газета Ad-Diyar сообщила, что число жертв взрывов в Хомсе составило 42 человека, среди них военнослужащие и мирные жители.