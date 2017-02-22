Президент США Дональд Трамп. Фото: Scanpix/Reuters/AFP

Президент США Дональд Трамп ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации на востоке этой страны, но в Москве считают вопрос о принадлежности Крыма России полностью закрытым.

Позицию администрации Трампа изложил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщило агентство ТАСС.

"Президент дал очень ясно понять, что ожидает от российского правительства сокращения насилия на Украине и возвращения Крыма, - отметил он. - В то же время он (Трамп) полностью рассчитывает на возможность налаживания отношений с Россией, в отличие от предыдущих администраций, в решении таких многочисленных проблем, стоящих перед международным сообществом, как угрозы со стороны ИГ и терроризм".

Спайсер также сослался на высказывания постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, которая заявила, что санкции из-за Крыма будут сняты только после возвращения полуострова в состав Украины.

Комментируя заявление Спайсера, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия не будет обсуждать тему возвращения Крыма Украине, в том числе с США. "Что касается возвращения Крыма, то эта тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами", - сказал он.

Песков добавил, что тема статуса Крыма не поднималась во время состоявшегося в конце января телефонного разговора президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом. По словам Пескова, Россия продолжит последовательно доносить партнерам свою аргументацию по Крыму, а отношения США и РФ пока не начали выстраиваться, т. к. администрация Трампа пока не полностью сформирована и первые официальные контакты еще впереди.